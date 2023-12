Seregno, il Natale della Casa della Carità è all’insegna della solidarietà

Nella casetta posta nel “Villaggio di Natale” in piazza Risorgimento a Seregno, la Casa della Carità sta portando avanti due preziose iniziative natalizie, al fine di donare gioia e sorrisi anche alle famiglie in difficoltà e alle persone sole: una raccolta fondi per sostenere la mensa della solidarietà e la campagna “Angeli del Natale”. In cambio di una donazione di almeno 5 euro, che corrispondono al costo di un pasto per una persona in difficoltà, viene regalato un calendario artistico con foto di Seregno, realizzato dal fotografo Carlo Silva, che ha generosamente prestato il suo talento per questa nobile causa. Presso la casetta si raccolgono anche le adesioni al progetto “Gli angeli del Natale”, che si prefigge di raccogliere regali da donare a bambini meno fortunati e ad adulti o anziani soli.

Casa della Carità: si cercano gli angeli della solidarietà

«Quest’anno abbiamo circa 300 desideri da avverare, espressi da bambini di famiglie in difficoltà, anziani, disabili o persone sole. Già 150 “Angeli del Natale” si sono fatti avanti per esprimere un desiderio, e l’obiettivo ambizioso è quello di soddisfare tutti e 300 i desideri, superando i 200 esauditi l’anno scorso», ha sottolineato il direttore della Casa della Carità Gabriele Moretto. Tra coloro che al momento hanno offerto la propria disponibilità ci sono molti seregnesi, ma anche persone provenienti da fuori città, oltre a diverse classi del territorio, che hanno deciso di unire le forze per regalare un sorriso. La partecipazione ha persino raggiunto livelli nazionali, con un “angelo” che ha scritto da Roma. «Ci ha particolarmente colpito la lettera di un bambino che ha espresso come desiderio quello di ricevere una vera pizza e una maglietta nera nuova. Quest’anno, le richieste arrivano per il 60% da italiani e per la restante parte da stranieri. Chiunque voglia aiutarci a soddisfare i desideri può contattarci alla mail dedicata dell’iniziativa angelidelnatale@gmail.com. Insieme possiamo donare tanti sorrisi a chi è meno fortunato di noi», ha concluso.