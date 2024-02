Seregno, il comitato Sant’Ambrogio annuncia un’assemblea: i rifiuti tra i temi

Il direttivo del comitato di quartiere di Sant’Ambrogio di Seregno, riunitosi mercoledì 21 febbraio, ha deciso di convocare per venerdì 12 aprile, alle 21, nel salone dell’oratorio Sant’Ambrogio, l’annuale assemblea generale di quartiere. All’ordine del giorno, vi sono argomenti che interessano la vita della comunità, alcuni dei quali sono tornati alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane, con i social network a fare da grancassa, come ormai è consuetudine consolidata in queste circostanze. «Parleremo di abbandono dei rifiuti -ha anticipato il presidente David Savoca-, nonché del cantiere della metrotramvia di via Colzani, della realizzazione della rotatoria di viale Nazioni Unite e della riqualificazione dell’uscita di via Comina della stazione ferroviaria. L’elenco potrà comunque subire variazioni, se prima della riunione del direttivo di marzo emergeranno ulteriori problemi da affrontare». Nello specifico, se l’assemblea generale di quartiere si svolgesse nell’immediato, a fare la parte del leone in sede di trattazione sarebbe la questione dell’abbandono dei rifiuti, in modo particolare nella zona dei caseggiati dell’Aler, tra le vie Bottego e Solferino. Un andazzo inaccettabile, che frequentemente gli utenti dei già citati social network documentano con fotografie che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Sant’Ambrogio: le iniziative a contrasto non hanno prodotto risultati

«Questa -recita l’ultimo post in ordine di tempo sulla pagina del comitato di quartiere di Sant’Ambrogio, pubblicato la settimana passata- è la situazione che da quasi un anno si presenta una mattina sì ed una no in via Solferino ed in via Bottego, sempre e solo all’altezza degli stessi civici. Il fenomeno non è nuovo ma certo è tornato a riacutizzarsi. L’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di raccolta straordinaria per queste vie e le vie Marzabotto e Comina, ma forse sta pure ottenendo l’effetto contrario!». Ed ancora: «È provato dalle segnalazioni ormai quotidiane dei cittadini e dalle denunce rese alla polizia locale che gli abbandoni non sono solo addebitabili ad alcuni inquilini Aler, ma anche a cittadini di Seregno e non che decidono in pieno giorno di scaricare materiali di ogni genere in queste vie. Lo scorso 24 gennaio l’amministrazione ci ha assicurato un intervento non solo in termini di raccolta dei rifiuti ma anche sotto un punto di vista di sicurezza e controllo del territorio. I rappresentanti del comitato hanno comunque chiesto un segnale immediato con l’apposizione di cartelli informativi in più lingue sulle sanzioni penali che l’abbandono di rifiuti implica ma evidentemente, pur essendo circoscritto il luogo degli abbandoni sempre e solo agli stessi civici, sembra non essere ritenuto utile».

Sant’Ambrogio: sotto la lente anche la metrotramvia

Un altro tema purtroppo caldo è quello del cantiere della metrotramvia in via Colzani, al palo dopo il restringimento della carreggiata dell’arteria, peraltro un asse fondamentale per spostarsi da e per Cesano Maderno. Il fermo è stato ricondotto alla necessità di superare problematiche legate ai sottoservizi, ma fin qui ancora non si vede la luce.