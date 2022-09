Seregno: il Baby College apre la scuola materna prima di tutti

Sono state, come sempre, le scuole materne ad aprire il nuovo anno scolastico. A Seregno giovedì 1 settembre, il primo dei dodici plessi della città ad accogliere i bambini è stato il Baby college di via Verdi.

Seregno: il Baby College apre e a seguire gli altri istituti

Da lunedì 5 settembre seguiranno Cabiati, De Nova-Archinti, Maria Immacolata, Ottolina-Silva, Ronzoni-Silva e San Carlo, a cui faranno seguito il 6 settembre, gli statali: Andersen, Nobili e Rodari. A chiudere la fila il 7, il san Giuseppe di via Torricelli.

Seregno: il Baby College apre e la natalità in calo

Gli iscritti nei dodici plessi sono 1.369 suddivisi in 57 classi di cui tre sezioni “primavera” (Cabiati, Maria Immacolata e Ottolina-Silva), contro i 1.415 (59) dello scorso anno, i 1.482 (58) del 2019 e i 1.467 (57) del 2018. Da questi dati emerge che il calo della natalità comincia a farsi sentire, rispetto allo scorso i bambini iscritti sono in calo di 109 unità. Rispetto all’anno precedente il Baby College è salito a 120 unità in quattro classi contro gli 84 del 2021 di cui una di “nido” con 36 presenze. Al “Cabiati” i piccoli sono 78 in 3 sezioni e una “primavera” di 20 unità; De Nova-Archinti di via De Nova: 120 in 5 sezioni, il cui programma didattico è stato impostato sui “cinque sensi”; Mariani di via don Gnocchi con 131 iscritti; Maria Immacolata di via Lamarmora 106 bimbi in 4 sezioni oltre a 36 presenze al “nido”. Il lavoro annuale ha per tema interculturalità per conoscere i bambini del mondo; Ottolina-Silva: 52 (2), più 10 bimbi della sezione “primavera”, e tutti saranno in viaggio con lo gnomo Rametto, che porterà a conoscere tutti le quattro stagioni con tutte le variazioni che portano alla natura. Ronzoni-Silva : 150 in 5 classi, più una sezione “primavera” con 20 unità, in via Toti i bimbi andranno alla ricerca del mondo che li circonda; San Carlo 68 in tre sezioni; san Giuseppe: 120 in 5 sezioni più una di “nido” con 26 piccoli. Nel primo periodo di frequenta i bambini andranno a conoscere i rinnovati locali a cui seguirà una proposta narrativa. Alle Andersen di viale Tiziano sono 175 gli iscritti in 7 sezioni; Nobili di via Cagnola: 165 in nove sezioni; Rodari di via Pacini: 43, due sezioni.

Seregno: il Baby College apre e le ricorrenze delle diverse scuole

In ogni plesso si svolgeranno eventi diversi in base alle ricorrenze delle giornate mondiali come quelle dedicate all’acqua, al bosco, alla terra, ai bambini, ai fiori ed a tutte le altre ricorrenze, come la festa dei nonni, della mamma e del papà, ma anche a quelle occasioni che si verificano nel corso dell’anno saranno occasione per farle conoscere e parlarne coi bambini.