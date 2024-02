Seregno, Euronics chiude il suo punto vendita di via Briantina

San Valentino amaro per la decina di dipendenti del punto vendita di Euronics di via Briantina a Seregno, che proprio mercoledì 14 febbraio ha chiuso definitivamente i battenti. La proprietà, che dalla primavera del 2021 fa capo a Nova Spa, ha comunque escluso l’intenzione di procedere a licenziamenti ed ha proposto agli interessati un ricollocamento a Milano in corso Lodi, a City Life o a Novate Milanese.

Euronics: la lunga crisi del gruppo

La novità ha confermato la crisi che il noto marchio attraversa da qualche anno a questa parte, di fatto originata dalla scomparsa, avvenuta nel febbraio del 2019, di Ilario Galimberti, fondatore della Galimberti elettrodomestici, che poi aveva avviato l’attività di Euronics. Un anno più tardi, la dichiarazione di insolvenza aveva conclamato la difficoltà del gruppo, aprendo le porte alla procedura di amministrazione straordinaria. Nova Spa era infine intervenuta, salvando quattro negozi della catena, tra cui quello seregnese. La concorrenza di siti analoghi nella zona ed i costi di esercizio troppo alti hanno però fatto precipitare la situazione, questa volta in modo irreparabile.