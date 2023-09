Seregno, aizza un pitbull contro la polizia locale: denunciato

Un pakistano classe 1989, già autore in passato di vari reati, tra cui una violenza sessuale, e destinatario di due ordini di rintraccio ed un avviso orale emessi dalla questura di Vicenza, è stato denunciato venerdì 15 settembre, in tarda serata, dalla polizia locale di Seregno, per ubriachezza molesta, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché detenzione di sostanze stupefacenti, con conseguente notifica dell’ordine di allontanamento, possibile anche grazie al nuovo regolamento di polizia urbana. Il soggetto, residente nel vicentino ma soggiornante in città, è stato protagonista di una serata a dir poco sopra le righe.

Polizia locale: l’uomo ha ingerito droga ed accusato un malore

Secondo quel che è stato ricostruito, alle 22 un esercente del centro ha chiesto aiuto alla centrale operativa del corpo, in via Umberto I, poiché nel suo negozio il giovane, con un grosso pitbull, stava creando disordini. Il cane appariva infatti molto aggressivo ed il suo conduttore, anche perché ubriaco, non riusciva a governarlo. Sul posto convogliavano le autoradio della polizia locale, ma nel frattempo il pakistano aveva già fatto perdere le sue tracce. Poco dopo, il trentaquattrenne con il pitbull sono stati intercettati nella semicentrale via Magenta, all’interno di un gruppo comprendente altre tre persone. Vistosi individuato, l’interessato ha aizzato l’animale contro gli agenti ed estratto una busta contenente droga, che ha ingerito, tanto da riportare un malore, per cui è stato necessario far intervenire un’ambulanza. La perquisizione cui è stato sottoposto ha quindi consentito di recuperare un bilancino di precisione. Il pitbull, una volta riportato alla calma, è stato affidato per il ricovero al canile sanitario.