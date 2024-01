Seregno, controlli della polizia locale in centro: individuato un extracomunitario irregolare

Il personale del corpo della polizia locale di Seregno, tra giovedì 28 dicembre e lunedì 8 gennaio, ha eseguito controlli di sicurezza urbana nel centrale corso Matteotti, nella zona compresa tra la piazza Risorgimento e le aree commerciali. Complessivamente, i sopralluoghi sono stati trentasette ed hanno abbracciato un po’ tutte le fasce orarie.

Polizia locale: i risultati del monitoraggio

In queste circostanze, sono stati identificati i soggetti che, abitualmente, stazionano sul posto: di questi, quattro sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico ed uno è stato fermato, perché privo di documenti e soggiornante in modo irregolare sul territorio italiano. Contestualmente, è stato emesso un ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino. Le autoradio, che ora continueranno il loro compito di presidio, hanno riscontrato l’assenza di diverse persone tra quelle che, in passato, bivaccavano nell’area.