Seregno: con un grosso coltello minaccia un amico della sua amante, denunciato un 47enne

“Esci fuori da vero uomo, ti stacco la testa con le mie mani”: si sarebbe presentato sotto casa di una 39enne armato di un coltello minacciando un amico che era con lei, un 35enne di Desio. I carabinieri di Seregno, prontamente intervenuti, hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e minaccia aggravata l’uomo, un 47enne seregnese, operario, celibe, già noto alle forze dell’ordine.

Seregno, il coltello trovato tra i rami nascosto dal 47enne geloso

Sul posto, dopo una chiamata d’aiuto della donna, si è portata una gazzella della Sezione Radiomobile: i militari, giunti davanti al complesso condominiale, hanno notato l’uomo avvicinarsi a una siepe come per nascondere qualcosa. Mentre uno dei due carabinieri fermava l’uomo per la successiva identificazione, l’altro è salito nell’appartamento della donna, di origini centramericane da tempo residente in Italia. Ha detto al carabiniere che proprio quell’uomo fernato sotto la sua casa e con il quale aveva una relazione discontinua, aveva minacciato lei e un suo amico brandendo un lungo coltello con fare aggressivo. I militari hanno trovato l’arma bianca tra i rami della siepe.