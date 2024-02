Seregno, Achini, Ostinelli e Bonfrisco ospiti della scuola genitori sportivi

Il progetto della scuola genitori sportivi a Seregno vivrà lunedì 26 febbraio uno dei suoi momenti di maggiore significato. L’iniziativa, curata dall’Asd Divertisport, sbarcherà infatti alle 20.45 all’oratorio Sant’Ambrogio, con ingresso dalla via don Gnocchi, proprio il luogo che nel giugno dello scorso anno fu teatro del ferimento di un dirigente della Polisportiva San Giovanni Paolo II da parte del padre di un tesserato di una società di Muggiò, nel corso di un parapiglia scoppiato a margine di una gara calcistica tra Under 9, valida per un torneo amichevole. Un caso che fece scalpore a livello nazionale, con la vittima che subì l’asportazione di un rene, tanto da spingere l’amministrazione comunale ad intraprendere un percorso finalizzato all’educazione dei genitori degli atleti.

Scuola genitori sportivi: gli arbitri protagonisti della serata

Tema della serata sarà “Arbitreduchiamo. Se lui fischia, io non lo fischio”: le luci dei riflettori si accenderanno in questo modo sul mondo arbitrale, con la finalità di stimolare un dialogo tra pubblico e fischietti e di sottolineare i tanti aspetti per cui la classe arbitrale, spesso al centro di contestazioni anche nelle partite giovanili, merita invece rispetto ed applausi. Interverranno Angelo Bonfrisco, ex arbitro, che vanta nel suo curriculum diciassette direzioni di gara in serie A e centodiciotto in serie B, che nella stagione 2012-’13 fu dirigente addetto all’arbitro del 1913 Seregno, Emilio Ostinelli, presidente di Aia Lombardia, e Massimo Achini, presidente del Csi Milano, oltre al sindaco Alberto Rossi ed all’assessore allo sport Paolo Cazzaniga. Sarà la terza tappa del progetto sul territorio locale.