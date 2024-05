Senago: terra nell’acqua, chiusi i rubinetti all’asilo Rodari. Indagini in corso

Rubinetti chiusi in maniera precauzionale e utilizzo della sola acqua minerale nella scuola d’infanzia Gianni Rodari di Senago, dove nei giorni scorsi è stato riscontrato un inquinamento dell’erogazione idrica a disposizione del personale docente e dei bambini. L’acqua che esce dai rubinetti presenta tracce evidenti di residui di terra e la direzione di comune accordo con gli uffici comunali e l’Ast ha deciso per lo stop all’erogazione in attesa di approfondimenti.

Senago: terra nell’acqua, installato un filtro per eseguire prelievi da far analizzare

«Rispetto alla questione della scuola materna Rodari di via Neruda – spiega il sindaco Magda Beretta – dopo aver interdetto l’utilizzo dell’acqua e averla fornita a sufficienza per qualsiasi evenienza alla piccola scuola, in prima battuta abbiamo fatto eseguire a Cap Holding analisi sulla rete pubblica che non hanno riscontrato alcuna anomalia».

In seguito è stato installato un filtro a valle del gruppo di misura dell’acqua potabile, prima dell’ingresso di rete nell’infrastruttura scolastica, e questo ha portato a commissionare prelievi a campione per l’analisi fisico – chimica dell’acqua in tre punti (precisamente in cucina e nei bagni a servizio delle aule) in data lunedì 27 maggio. I risultati dovrebbero essere pronti per il fine di settimana.

«A seguito dell’esito avremo chiaro quale intervento eseguire», conclude Il sindaco. Intanto bambini e insegnanti proseguiranno a lavarsi e bere servendosi di acqua minerale.