La pausa di ferragosto è servita al Comune di Senago per portare a termine anche qualche piccolo ma inderogabile intervento di manutenzione stradale che si aspettava da tempo, in alcuni casi anche da mesi. È il caso della lampada del rosso del semaforo di via Leonardo da Vinci, gruppo semaforico strategico, dal momento che serve per disciplinare il traffico dove la strada interseca via Risorgimento. Due dei tratti di strada questi, che collegano la zona sud della città e la periferia est con il centro cittadino. Ma soprattutto, quel semaforo assume una importanza fondamentale per la viabilità del paese in quanto proprio in corrispondenza di quel quadrivio è collocata una delle colonnine T-Red della città, tra le prime ad essere installate anni fa.

Senago: sostituita la luce rossa del semaforo del T-Red, dopo mesi e numerose segnalazioni dei residenti

Ciò significa che da tempo, forse anche più di un anno, chi attraversava a piedi l’incrocio via Leonardo-via Risorgimento che si addentra nel centro abitato, non aveva la precisa percezione del segnale di stop: agenti atmosferici o più probabilmente atti vandalici avevano provveduto a sfondare completamente lampada e lampadina del rosso, in modo da rendere assolutamente impossibile distinguere il momento esatto del subentro del segnale di stop. In un punto come quello, molto trafficato, con una pista ciclabile che attraversa, e tanti passanti a piedi e in bicicletta.

Non ultimo, il fattore psicologico di una impossibilità di capire il momento esatto dello scattare del rosso, sotto l’occhio attento e infallibile della colonnina del T Red. Insomma un pericolo unico, per i passanti a piedi (cui si aggiungono tantissimi proprietari di cani che ogni giorno vanno lungo la pista ciclabile di via Risorgimento) ma anche e soprattutto per gli automobilisti. Ora, in questo agosto 2024 gli incaricati comunali hanno finalmente dato seguito alle segnalazioni dei residenti, sostituendo la lampada e mettendo in sicurezza l’incrocio.