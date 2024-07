Senago, le grandi pulizie nei torrenti: è l’operazione anti-allagamenti

Sono iniziati i lavori di pulitura e messa in ordine dei torrenti Cisnara e Pudiga a Senago che dovrebbero finalmente mettere fine ai continui, ripetuti e inevitabili fenomeni di straripamento su via per Cesate, con grave disagio per la popolazione e per gli automobilisti.

Come noto, ogni volta che nei mesi scorsi si sono verificate forti temporali, il letto dei corsi d’acqua è andato regolarmente sotto stress. Con la fuoriuscita inevitabile di acqua, detriti, foglie, rami e fango fino al punto da rendere quasi automatica la chiusura al transito proprio di via per Cesate, strada che in uscita da Senago è a forte pendenza e anche per questo motivo con maggiori possibilità di andare in emergenza.

Senago, le grandi pulizie nei torrenti: detriti, fogliami e rifiuti causa degli straripamenti

Nei mesi scorsi e in attesa dell’inizio lavori arrivato in questi giorni, l’amministrazione Beretta non ha potuto fare altro che disporre la chiusura dell’accesso ogni volta che era necessario, recando un disagio molto forte ma inevitabile per la popolazione, e in particolare per coloro che d’abitudine salgono verso Cesate svoltando da via Varese. Per mesi i tecnici comunali di riferimento, ma anche i referenti di Regione Lombardia, hanno rilevato come il problema sia dovuto essenzialmente alla presenza di detriti, fogliami e rifiuti di ogni genere che arrivando ad ostruire il transito dei flussi idrici soprattutto quando ci sono precipitazioni copiose.

Senago, le grandi pulizie nei torrenti: i sopralluoghi

In pratica, negli ultimi anni Senago ha vissuto in piccolo le emergenze molto più pesanti di Niguarda e di altre zone di Milano. I tratti critici sui quali intervenire sono stati individuati a seguito di sopralluoghi congiunti tra personale Ersaf e personale dell’Ufficio territoriale regionale di Milano. E alla fine, dopo ulteriori sopralluoghi e controlli effettuati fino allo scorso inverno, è stato determinato di dovere intervenire in maniera approfondita e risolutiva.

Una volta ultimato l’intervento di pulizia, le acque dei due corsi d’acqua dovrebbero tornare a scorrere in maniera fluida andando a risolvere, almeno temporaneamente, tutti i problemi riscontrati in questi mesi.

Tra la fine del 2023 e l’inizio dell’anno in corso, anche il consigliere regionale senaghese, Riccardo Pase si era speso con gli uffici competenti di Palazzo Lombardia per arrivare all’inizio lavori di manutenzione che sono attualmente in corso. In particolare e nello specifico, per porre fine alla emergenza e per provare a scongiurare il rischio di nuove esondazioni, si è deciso di intervenire sul versante di via Cilea, dove appunto si sono posizionate le macchine da lavoro, ruspe e camion.

Le operazioni di pulitura e sbancamento dovrebbero proseguire anche per la prossima settimana prima della conclusione