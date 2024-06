Senago: acqua in bottiglia all’asilo fino alla fine dell’anno, poi lavori sulla rete

Emergenza acqua inquinata all’asilo Gianni Rodari di Senago: il guasto è stato individuato ma non potrà essere riparato entro la fine dell’anno scolastico. Fino a lavori di sistemazione effettuati quindi, i rubinetti del plesso che ospita l’asilo rimarranno sigillati con divieto assoluto ai bambini e al personale docente di usufruire dell’acqua corrente.

Senago: acqua in bottiglia all’asilo fino alla fine dell’anno, servirà una modifica della tubazione della rete esterna

Fino alla chiusura dell’anno scolastico l’acqua sarà fornita dalla società che gestisce il servizio mensa. Al termine delle attività didattiche, entro il mese di giugno, verranno effettuati gli interventi necessari, ovvero la modifica e sostituzione della tubazione della rete esterna dell’acqua potabile dal pozzo fino all’immobile di via Neruda.

Senago: acqua in bottiglia all’asilo fino alla fine dell’anno, a maggio terriccio dai rubinetti

Nel mese di maggio gli utenti della scuola d’infanzia avevano iniziato ad accorgersi che l’acqua erogata dai lavandini presentava evidenti tracce terrose, e immediatamente la direzione didattica aveva disposto lo stop alla erogazione. In questa settimana gli incaricati dell’azienda responsabile dell’approvvigionamento idrico e gli incaricati comunali avevano disposto la verifica per individuare il guasto. Per tutta la settimana bambini e docenti hanno utilizzato acqua in bottiglia, ora arriva la conferma che l’emergenza sarà più lunga di quanto sperato e ipotizzato in un primo momento. E che l’acqua rimarrà chiusa fino a intervento di ripristino ultimato.