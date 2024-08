È di due feriti il bilancio di un violentissimo scontro in frontale tra due auto, che si è verificato domenica a mezzogiorno a Senago nei pressi dello stadio del baseball, alla estrema periferia nord ovest della città. Le prime ore di ricovero nelle vicine strutture ospedaliere, di Garbagnate e al Sacco di Milano, hanno evidenziato serie ferite riportate nella collisione. I due feriti sono un 24enne e una donna di 57 anni residenti in zona. In base ai rilievi degli agenti della Polizia locale di pattuglia, a causare la collisione sarebbe stato il conducente dell’auto che sulle curve in via per Cesate avrebbe completamente invaso la corsia opposta di marcia.

Senago: due feriti in un frontale per un’invasione di corsia, ritirata una patente

Per lo scontro frontale, i due passeggeri sono rimasti fortemente contusi e sotto shock e per qualche minuto i soccorritori delle due ambulanze, una della Croce Viola di Cesate e una della Cri Saronno, hanno temuto il peggio. Sul posto intanto è sopraggiunta una pattuglia della polizia locale senaghese che ha appurato la dinamica. Al conducente che ha invaso la corsia è stata ritirata immediatamente la patente e rischia una sospensione da 15 giorni a 3 mesi, in base alla decisione che il Prefetto deciderà di applicare.