Senago, il sindaco sulla Milano-Limbiate: «Non capiamo e non sappiamo, serve nuova tranvia quanto prima»

«All’incontro con l’assessore Censi abbiamo precisato che la Milano-Limbiate non può essere sostituita dal trasporto su gomma perché la Comasina non può essere intasata più di quello che è. Abbiamo presentato la drammaticità della situazione e non capiamo perché si sia chiesto un aggiornamento con la parte tecnica e non sappiamo dal punto di vista tecnico il perché dell’intenzione di sospendere la linea. Abbiamo rappresentato al tavolo l’esigenza di dar via ai lavori della nuova tranvia quanto prima».

Sospensione Milano-Limbiate: attesa per la nuova convocazione del tavolo tecnico

Con queste parole il sindaco di Senago Magda Beretta ha commentato l’incontro di martedì con l’assessore ai trasporti del Comune di Milano, Arianna Censi con l’obiettivo di chiarire i motivi della intenzione della eliminazione del servizio tranviario. Si attende ora la nuova convocazione del tavolo tecnico che possa approfondire la situazione, al di là di generici riferimenti all’aumento delle materie prime che farebbero lievitare i costi in questa fase.