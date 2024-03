Sedicenne scomparso da casa a Colico: ha preso un treno, ricerche ad ampio raggio

È scomparso da Colico, in provincia di Lecco, e le ricerche si estendono fino alla Brianza, dove vivono i nonni, e anche oltre. Dalle montagne al capoluogo. Le forze dell’ordine e la famiglia cercano Edoardo Galli, 16 anni.

Sedicenne scomparso da casa a Colico: il 21 marzo alle 8 ha preso un treno per Lecco-Monza-Milano

Giovedì 21 marzo è uscito per andare a scuola a Morbegno, in provincia di Sondrio, ma non è entrato in classe. Quando al pomeriggio non ha fatto rientro a casa, il papà ha cominciato a cercarlo al cellulare che ha con sé trovandolo però spento e irraggiungibile.

Il ragazzo alle 8 del mattino di giovedì ha preso un treno da Morbegno in direzione Lecco-Monza-Milano.

Sedicenne scomparso da casa a Colico: forze dell’ordine e istituzioni mobilitate

La Prefettura ha pubblicato un appello e tutte le informazioni utili possono essere riferite al 112 o ai carabinieri competenti per territorio al numero 0341 940106. Sono impegnate sulla scomparsa anche l’Associaizone Penelope e la trasmissione Chi l’ha visto?.

Sedicenne scomparso da casa a Colico: informazioni utili

Edoardo Galli è alto 1 metro e 80, porta gli occhiali con lenti fotocromatiche. Al momento della scomparsa indossava un giubbino di jeans blu scuro, un pile color beige, pantaloni beige o neri, scarpe bianche “Adidas” con righe blu. Ha una lieve cicatrice sopra l’occhio destro.

Non avrebbe problemi scolastici e, secondo quanto si è appreso, avrebbe il doppio passaporto italiano e russo. Avrebbe portato con sé un sacco a pelo.