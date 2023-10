Scuola: il prof scrittore Enrico Galiano a Bovisio Masciago

Lo scrittore Enrico Galiano arriva a Bovisio Masciago. Forte di decine di libri dati alle stampe, 7 solo i romanzi cui si aggiungono saggi, racconti per ragazzi e libri illustrati di questo scrittore insegnante di 46 anni. Ed essendo una penna a forte connotazione scolastica, l’amministrazione Sartori ha deciso di coinvolgerlo in un duplice appuntamento, uno aperto a tutti per un dibattito dal titolo “Scuola di felicità per eterni ripetenti” e uno per le scuole della città.

Scuola: il prof scrittore Enrico Galiano, giovedì appuntamento a ingresso libero

Primo momento in programma giovedì 19 ottobre alle 21 al Teatro La Campanella di piazza Anselmo IV. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, e il titolo “Scuola di Felicità” preannuncia un dibattito frizzante e per nulla noioso, per un autore che è noto al grande pubblico per la web serie “Cose da Prof” che dal 2015, quando nacque ha superato i 20 milioni di visualizzazioni. Cifre astronomiche anche per la Rete. In questo caso si tratta davvero di un docente scrittore che ha saputo parlare di scuola ai social in maniera godibile e interessante.

Scuola: il prof scrittore Enrico Galiano, venerdì incontro con le scuole

Venerdì 20 ottobre alle 8.30 sarà protagonista di un incontro al Palamedia riservato ai ragazzi delle classi II e III della scuola secondaria di primo grado sul tema “L’arte di sbagliare alla grande”. Gli eventi sono stati organizzati nell’ambito del progetto “Il libro oltre la siepe” relativo al bando “Per il libro e la lettura” di Fondazione Cariplo e del Piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2023-2024 del Comune di Bovisio Masciago.