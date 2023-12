Sciopero trasporti: due giorni a rischio per treni, metro e autobus

Due giorni di sciopero dei trasporti giovedì 14 e venerdì 15 dicembre: interessano treni, autobus e metropolitana.

Sciopero trasporti: giovedì 14 dicembre riguarda i treni, non interessate le fasce di garanzia

Giovedì 14 dicembre dalle 9 alle 17 è in programma uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali, che potrà avere ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani, sui servizi di Lunga Percorrenza di Trenord e sui collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona.

Non sono interessate le fasce di garanzia. La mattina viaggeranno i treni con orario di partenza dalla stazione di origine corsa prima delle 9 e arrivo a destinazione finale entro le 10.

Per garantire il collegamento con l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le corse non effettuate sui collegamenti Malpensa Aeroporto – Milano Cadorna (partenza e arrivo in Via Paleocapa 1) e S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Sciopero trasporti: venerdì per autobus e Atm, Salvini firma la precettazione

Sciopero proclamato anche per venerdì 15 dicembre e per questo, previsto per 24 ore, il ministro Salvini ha firmato la precettazione ed è stato quindi ridotto a 4 ore.

Per gli autobus Net Nord est Trasporti, l’azienda comunica che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle linee urbane di Monza dalle 9 alle 11.50 (non più previsto quindi nella fascia pomeridiana); sul servizio delle linee extraurbane dalle 9 alle 13.

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 9 alle 13.