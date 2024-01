Mercoledì 24 gennaio primo sciopero dei trasporti del 2024. Aderiscono Atm e personale Ferrovienord con ricadute su Trenord.

Sciopero dei trasporti: le modalità a Monza e Brianza, Trenord

Trenord prevede le fasce orarie di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per la Brianza possibili ripercussioni sulle linee S4 Milano Cadorna – Camnago Lentate, S2 Milano Rogoredo – Seveso, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate.

Sciopero dei trasporti: le modalità a Monza e Brianza, Atm

Per quanto riguarda Atm, a Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Dopo le 8.45, M2 farà servizio tra Abbiategrasso e Cascina Gobba. Chiudono le tratte Famagosta-Assago, Gobba-Cologno, Gobba-Gessate. Il servizio continua su tutte le altre linee metropolitane e di superficie.

Sciopero dei trasporti: le modalità a Monza e Brianza, autobus Net

Gli autobus Net: sul servizio delle linee urbane di Monza possibili disagi dalle 9 alle 11.50 e dalle 14.50 al termine del servizio. Sul servizio delle linee extraurbane dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Sciopero dei trasporti: le modalità a Monza e Brianza, autobus Autoguidovie

Per Autoguidovie: saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati dalle 5.30 alle 08.29 e dalle 15 alle 17.59. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria da inizio servizio alle 5.29, dalle 8.30 alle 14.59, dalle 18 a fine servizio.