Sagra di Lissone, ritorno alla normalità: luna park, bancarelle e nuovo piano sicurezza

Sagra di Lissone, torna il format della tradizione, con la novità del Piano unico della sicurezza. Sarà una festa all’insegna della normalità dopo anni di restrizioni legate alla pandemia, quella che l’amministrazione comunale intende offrire alla città durante il prossimo fine settimana. Luna park e bancarelle in piazzale degli Umiliati, mercato del lunedì che si sposta nelle vie adiacenti e, novità di quest’anno, un Piano unico della sicurezza nell’area dei divertimenti: le vie laterali a piazzale degli Umiliati dovranno rimanere sgombre.

Sagra di Lissone, la prima del sindado Laura Borella

Sono i principali contenuti della sagra di Lissone, la prima targata amministrazione Borella, che si celebra il prossimo fine settimana: da venerdì 7 fino a lunedì 17 ottobre. “Mi auguro che la festa di Lissone possa essere vissuta come un ritorno alla normalità – dichiara il sindaco Laura Borella – è la prima edizione che si fa dopo il problema covid ed il mio augurio è che possa essere vissuta con la serenità tipica del periodo pre pandemia. E’ una festa per tutti, ragazzi, giovani ed adulti”. Lo stampo della sagra sarà quello della tradizione, come anticipato, ma fondamentale sarà il fattore sicurezza. Tema che in passato non ha mancato di suscitare alcune critiche.

Sagra di Lissone: libere le vie laterali a piazzale degli Umiliati

“Ci sarà il Luna park in piazzale degli Umiliati, ed il mercato del lunedì sarà ospitato nelle vie adiacenti – spiega il sindaco- abbiamo voluto mantenere la tipologia di una festa dal sapore storico e tradizionale, ma con una attenzione alla sicurezza perché, sostanzialmente, abbiamo voluto intervenire sull’aspetto logistico che rispondesse alla necessità di avere libere le vie laterali a piazzale degli Umiliati, cosa che in passato non era stata fatta. A questo scopo – aggiunge il sindaco – è stato predisposto, da un ingegnere, un Piano Unico della Sicurezza”. Vie libere in caso di interventi di mezzi di soccorso o sfollamento.

Sagra di Lissone, l’assessore Minotti: “Che sia una festa di leggerezza”

L’auspicio dell’amministrazione comunale è che la manifestazione si possa dunque svolgere nel pieno rispetto delle regole e in serenità. Giostre, bancarelle, riti religiosi e Concerto della Sagra (quest’ultimo, domenica 9 ottobre, alle 16.30, a Palazzo Terragni, a cura del Corpo bandistico Santa Cecilia di Lissone).

“Auguro tanto divertimento e spero che la festa possa essere vissuta con leggerezza da tutti i cittadini, bambini ed adulti– aggiunge l’assessore alla cultura, Carolina Minotti– la sagra di quest’anno è, come ha detto il sindaco, all’insegna del ritorno alla normalità con un’attenzione alla sicurezza che deve essere garantita in un’area vasta ed affollata come quella di piazzale degli Umiliati. Sono lissonese e il mio ricordo è legato ai miei genitori che da bambina mi portavano alle giostre”.