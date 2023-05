Royal Tasting, enologia alla Villa Reale di Monza nel weekend

Non sarà proprio “Tasting more time”, ma un appuntamento con il mondo dell’enologia alla Villa reale c’è: è Royal Tasting, organizzato da Merano Wine Festival grazie alla collaborazione con Aspi, Associazione sommellerie professionale italiana. Alla Reggia sabato e domenica (27 e 28 maggio) con 50 etichette di 50 aziende del territorio nazionale. Ingresso con biglietto per la visita alla Villa reale.

“Un’iniziativa che ha l’obiettivo principale di creare sinergie tra gli addetti ai lavori, favorendo uno scambio attivo per la progettazione dell’evento Royal Tasting 2024, come prossimo evento enogastronomico di riferimento per il settore enogastronomico”.

Villa Reale di Monza: nel weekend anche la finale di EmergenteSala

Intanto la Reggia si prepara a ospitare anche la finale della nuova edizione di EmergenteSala, l’evento – promosso da Witaly Editore che per l’occasione conta sulla partnership stretta con il Consorzio e con il vicino Hotel de la Ville – dedicato al mondo dell’accoglienza e del servizio di sala. La finale del contest, che coinvolgerà otto giovani finalisti under 30 che hanno superato le precedenti fasi di selezione, si svolgerà all’Hotel de la Ville nella serata di domenica 28.

“I finalisti – precisano gli organizzatori – dovranno allestire la sala, accogliere e coccolare gli ospiti, che oltretutto sono anche i giurati, e dimostrare la propria abilità nel servizio del menù appositamente ideato e creato da Fabio Silva, chef stellato del ristorante DerbyGrill dell’Hotel”.

Il mattino dopo, a partire dalle 9, il teatrino di corte della Villa accoglierà i finalisti impegnati nella prova orale. Al termine dei colloqui è previsto il convegno “La formazione che verrà: quale linguaggio riporterà al centro il valore dell’accoglienza?”.

La manifestazione si chiuderà con un light lunch all’Hotel de la Ville a cura dello chef Silva e di Vincenzo Butticè del Moro e, al termine, sarà annunciato il nome del vincitore.