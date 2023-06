Rovagnati premia dieci scuole elementari italiane nel progetto “Stammi bene”

La biassonese Rovagnati ha premiato dieci scuole italiane con voucher destinati all’acquisto di materiale didattico e sportivo. Un contest a cui hanno partecipato 45.000 studenti, oltre 2000 classi, 600 docenti per il progetto “Stammi bene”, una iniziativa di responsabilità sociale lanciata dall’azienda brianzola con il brand Snello, per «promuovere un approccio al benessere pratico e multidimensionale, che coinvolge corpo e mente, passando per una corretta alimentazione e un equilibrio emotivo», spiegano dall’azienda.

Rovagnati premia dieci scuole elementari italiane: un buono da 500 euro

Gli alunni che hanno partecipato hanno sviluppato degli intervalli di benessere, pause dedicate a esercizi e attività fruibili attraverso la lim, utili a recuperare energia e concentrazione e a imparare un nuovo approccio olistico al benessere. Alle dieci scuole vincitrici è stato assegnato un buono da 500 euro per l’acquisto di materiale a sostegno delle attività quotidiane.

Rovagnati premia dieci scuole elementari italiane: «Parlare di benessere ai bambini per sensibilizzarli»

«Il nostro percorso di qualità responsabile si è arricchito di un nuovo progetto di grande valore – ha commentato Gabriele Rusconi, managing director and board member di Rovagnati – Abbiamo deciso di coinvolgere le scuole primarie perché parlare di benessere con i bambini è un modo per sensibilizzarli a gestire al meglio la propria vita, facendo proprie delle abitudini alimentari e non solo, di comprovato beneficio. Questo impegno ci fa stare bene come azienda, come persone e come genitori».

Il contest rappresenta per Rovagnati un primo passo di un progetto più ampio, il cui fulcro è proprio incentrato sullo stare bene nella pratica a livello fisico, mentale, alimentare e sociale.

Rovagnati premia dieci scuole elementari italiane: prossima tappa il Festival dello sport di Trento

La prossima tappa del progetto “Stammi bene” sarà il Festival dello sport a Trento dal 12 al 15 ottobre.

«L’evento sarà l’occasione per ribadire l’impegno che Rovagnati ha assunto nell’educare le generazioni future a un concetto di benessere a 360 gradi, andando oltre i puri dettami normativi», spiegano dal quartier generale di Biassono.