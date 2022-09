Rotary Meda e Cai Desio insieme al rifugio Bosio-Galli

Le delegazioni del Rotary di Meda e delle Brughiere e del Cai di Desio, riprendendo la tradizione che si era instaurata negli ultimi anni, si sono incontrate negli scorsi fine settimane al rifugio Bosio-Galli. Il gruppo, non molto numeroso ma affiatato, con la gradita sorpresa della presenza del past presidente del Rotary club Merate, è arrivato al sempre accogliente rifugio seguendo due diversi itinerari: chi ha preferito camminare ha seguito il sentiero che parte dall’Alpe Piasci, chi, invece, ha privilegiato la mountain-bike, ha percorso la strada che da poco sopra Chiesa in Valmalenco porta quasi al rifugio.

Rotary Meda e Cai Desio: forte legame di amicizia

Nei loro brevi interventi Claudio Rovelli, presidente del Cai Desio, e Marina Andreotti, presidente in carica del Rotary Meda e delle Brughiere, hanno sottolineato come il rapporto che si è instaurato tra Cai e Rotary si sia ulteriormente consolidato creando un forte legame di amicizia tra due realtà importanti del nostro territorio per aprirsi a nuove esperienze e, perché no, a una possibile collaborazione.

Rotary Meda e Cai Desio: tradizione da rinnovare

Marina Andreotti ha ringraziato il Cai Desio e i gestori del rifugio per l’ospitalità e la cortesia dimostrate, mentre Rovelli del Cai, a sua volta, ha ringraziato il Rotary per avere scelto il rifugio Bosio-Galli come luogo di riunione, con l’auspicio, formulato da entrambi, che questa tradizione possa continuare negli anni.