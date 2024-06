Roncello: BrianzAcque installa la prima casetta dell’acqua in paese

In provincia di Monza e Brianza è la 104a, ma in paese è la numero 1 in assoluto. A Roncello, è entrata in funzione martedì 4 giugno, la prima e attesissima casetta dell’acqua, frutto della collaborazione tra BrianzAcque e l’Amministrazione Municipale. Posizionata in via Papa Giovanni Paolo II°, distribuisce acqua pubblica di rete nelle versioni naturale e frizzante, refrigerata e a temperatura ambiente.

Roncello: BrianzAcque e la distribuzione

Al momento, i rifornimenti di bevanda sono liberi e a costo zero, ma in futuro per effettuarli sarà necessario dotarsi di un’apposita tessera ricaricabile dal costo di 3 euro. La card si potrà acquistare prelevandola da un distributore automatico che troverà posto in Municipio e potrà essere utilizzata indifferentemente in tutte le oltre 100 “postazioni” esistenti sul territorio degli altri comuni di Monza e Brianza. Nell’effettuare i prelievi, si chiede agli utenti senso di responsabilità e il rispetto delle norme igienico sanitarie di base.