Risse, aggressioni e liti: cinque interventi di soccorsi e forze dell’ordine nella notte, anche a Monza, Desio e Lissone

Risse, liti e aggressioni: il bilancio è fortunatamente lieve, 2 persone portate in codice verde all’ospedale, ma non è stata affatto una serata e poi notte tranquilla quella tra sabato 23 e domenica 24 settembre per il personale paramedico e le forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta l’Agenzia emergenza urgenza regionale la prima chiamata per una verosimile rissa è avvenuta attorno alle 19 di sabato a Masate: tre le persone coinvolte, tutti uomini tra i 40 e i 71 anni. Accorsi anche i carabinieri di Pioltello. Un coinvolto è stato portato in codice verde per accertamenti all’ospedale di Melzo.

Monza, Desio e Lissone: forze dell’ordine e personale sanitario sul posto

Sempre per una rissa, alle 22.50 un’ambulanza e una pattuglia della Polizia di Stato si sono portate invece in via Monviso, a Monza, dove un 24enne è stato soccorso e quindi portato, sempre in codice verde, all’ospedale San Gerardo di Monza.

Alle 23.20 segnalata invece una lite in via Montenero a Desio: sul posto una ambulanza inviata dal 118 e i carabinieri della Compagnia di Desio. Non è stato necessario alcun intervento dei sanitari. In piena notte, infine, alle 3.19, ancora l’Arma e una autolettiga a Trezzo d’Adda per una presunta aggressione, senza feriti e infine, alle 4, segnalazione di una rissa a Lissone in via Guarenti, anche in questo caso presenti i carabinieri e una ambulanza. Nessuno ha avuto la necessità di essere trasportato al pronto soccorso.