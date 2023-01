Rimpasto di giunta a Desio: fuori Ghezzi e Cuppari dentro dell’Orto e Cambiaghi

E rimpasto fu. Dopo mesi di riflessioni, il sindaco, Simone Gargiulo, ha “ridisegnato” profondamente la giunta di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, lista civica Per Desio) nata nell’ottobre 2021. Sono usciti di scena Luca Ghezzi (politiche giovanili, sport, next generation e comunicazione) e Miriam Cuppari (cultura, pubblica istruzione, servizi scolastici, servizi dell’infanzia, sistemi bibliotecari, edilizia scolastica) e sono entrati due nomi di peso: il commercialista di Desio Marco dell’Orto, 54 anni, già consigliere della Lega a Seregno con il sindaco Giacinto Mariani, avrà le deleghe a bilancio, tributi, economato, next generation e bandi Pnrr e Martina Cambiaghi, 35 anni, biotecnologa, per tre anni assessore regionale a sport e giovani con Attilio Fontana, si occuperà di lavori pubblici patrimonio, edilizia pubblica, scolastica e sportiva.

Rimpasto di giunta a Desio, un cambio che compatta la Lega

Un cambio tutto interno alla Lega, che compatta il partito di maggioranza della coalizione attorno alla figura del vicesindaco (e coordinatore provinciale), Andrea Villa, che esce fortemente rafforzata. Più debole invece il sindaco: Ghezzi (insieme a Greta Lo Re che ha terminato il suo incarico in Comune) era stato l’esponente della Lega che aveva proposto la sua candidatura a sindaco. Gargiulo però ha alleggerito il cumulo di deleghe che appesantiva la sua attività, conservando per sé solo affari legali e generali, personale, semplificazione e partecipazione dei cittadini, rapporti con il consiglio comunale. Ora potrà permettersi di essere ancora più incisivo nel ruolo che tutti gli hanno riconosciuto: quello di sindaco tra la gente capace – in un anno – di ricostruire un rapporto tra istituzioni e palazzo che appariva da lungo tempo sopito.

Rimpasto di giunta a Desio per una spinta alla progettualità

Grazie a due figure forti come Marco Dell’Orto e Martina Cambiaghi, Gargiulo spera inoltre di dare una risposta altrettanto forte a quella che è stata la più frequente critica alla sua Giunta: la mancanza di progetti. Un deficit evidenziato non solo dall’opposizione, ma anche dai “fratelli separati” di Forza Italia e perfino da alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra. Dell’Orto ha una vasta esperienza in consulenza aziendale, bilanci di società, acquisizioni di rami d’azienda, operazioni straordinarie. Cambiaghi, ha contatti al più alto livello con regione Lombardia. Nel corso del suo mandato al Pirellone, ha saputo attrarre capitali in Brianza, realizzando significativi progetti in numerosi comuni brianzoli. Quei progetti che finora sono mancati, dopo la doccia fredda dei finanziamenti del Pnrr mai arrivati, che hanno congelato programmi ambiziosi rimasti purtroppo solo sulla carta.