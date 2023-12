Rifiuti: Monza sperimenta la distribuzione automatica dei sacchi a partire dal 18 dicembre

Terminata la campagna di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata nei 10 punti individuati nei quartieri, che si è conclusa lo scorso 3 dicembre, a Monza è ancora possibile ritirare la fornitura 2024 dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, sacchi gialli (per plastica e lattine) e rossi con tag (per il secco residuo), presso il cantiere Sangalli con ingresso da via Carlo Carrà l attraverso un distributore automatico sperimentale testato da lunedì 18 dicembre al il 29 febbraio. I cittadini – spiega il Comune – “saranno assistiti nell’utilizzo da un operatore di Impresa Sangalli. Successivamente – se il test avrà ottenuto esito positivo – gli erogatori automatici saranno installati in città in punti specifici da individuare”.

Rifiuti, sperimentazione della distribuzione automatica dei sacchi: i giorni di chiusura del cantiere Sangalli

L’erogazione sarà disponibile tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 14. Per prelevare i sacchi occorre la tessera sanitaria del Titolare TARI (l’intestatario della bolletta rifiuti): dopo averla inserita nel lettore l’erogatore si attiverà automaticamente.

Il Comune ricorda inoltre che i giorni di chiusura per festività sono: lunedì 25/12/2023, martedì 26/12/2023; lunedì 01/01/2024; sabato 06/01/2024. Tutte le info sono online su www.monzapulita.it