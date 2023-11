Monza: parte la mega distribuzione dei sacchi per i rifiuti

Proseguirà fino a domenica 3 dicembre la distribuzione dei sacchi gialli e rossi per la raccolta differenziata dei rifiuti a Monza. La consegna avverrà dal martedì alle domenica, dalle 10 alle 19, secondo il seguente calendario: fino a domenica 5 novembre in via Modigliani e in piazza D’Annunzio; da martedì 7 a domenica 12 tra le vie Paganini e Donizetti e in piazza Pertini; dal 14 al 19 in piazza Roma e nel parcheggio di via Po; dal 21 al 26 in via Silva e nel parcheggio del cimitero di via Foscolo; dal 28 a domenica 3 dicembre in via Marmolada e in via Procaccini.

Sacchi dei rifiuti a Monza: le regole

I residenti, i domiciliati e coloro che pagano la tari a Monza devono presentarsi con la tessera sanitaria o un documento di identità: è possibile delegare un’altra persona scaricando il modulo dal sito www.monzapulita.it mentre le persone sole con difficoltà motorie possono chiedere la consegna a domicilio chiamando da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, il numero verde 800125555. Ogni nucleo riceverà 52 sacchi gialli per la plastica e le lattine e un numero di quelli rossi, per la frazione secca, variabile a seconda del numero dei suoi componenti. Nel 2022 la raccolta differenziata è salita dal 67,38% del 2021 al 72,49%.