Rete Anas, cresce il traffico: c’è anche la SS36, 162mila veicoli transitati a Desio nel primo weekend di esodo

C’è anche la SS36 tra le strade sotto osservazione di Anas per il traffico da esodo verso le vacanze. In Lombardia i veicoli transitati lo scorso fine settimana, primo weekend da attenzione massima, sono stati complessivamente 162mila a Desio, circa 130mila a Lecco, 100mila ad Abbadia Lariana e circa 30mila nel tratto della provincia di Sondrio.

Rete Anas, cresce il traffico: i numeri in Italia, 270mila veicoli sul Gra

Numeri decisamente importanti considerato che come sempre il tracciato con maggiori carichi di traffico è stato il Grande Raccordo Anulare di Roma, dove il picco nel fine settimana è stato di 270mila veicoli.

A sud sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” in due giorni sono transitati complessivamente oltre 220mila veicoli nella tratta Pontecagnano-Battipaglia, oltre 160mila tra Battipaglia e Eboli, 95mila nell’ultima tratta campana, per poi passare a 77mila veicoli nel tratto appenninico fino all’innesto con la SS18 “Tirrena Inferiore” a Falerna, giungendo ai 47mila registrati in prossimità di Villa San Giovanni agli imbarchi per lo Stretto di Messina.

A est, lungo la grande viabilità triestina, sono stati registrati 75mila veicoli sul Raccordo autostradale 13 in località Duino Aurisina, 45mila in prossimità del capoluogo del Friuli Venezia-Giulia. Sulla SS51 “di Alemagna” nel tratto di valle in prossimità Longarone, in provincia di Belluno, i veicoli sono stati circa 46mila.

Rete Anas, cresce il traffico: +2% rispetto al 2022 (così in Brianza nel 2021)

In generale traffico in aumento rispetto all’anno scorso: +2% su gran parte d’Italia, con un picco al Sud del +4% e in Sicilia del +5%.

Sulla rete Anas si è registrato un incremento degli spostamenti anche rispetto a giugno: +6% rispetto al mese precedente e in particolare dell’11% al Sud.

Rete Anas, cresce il traffico: sabato 12 agosto mattina da bollino nero, weekend rosso

In arrivo un altro weekend intenso per il traffico: bollino nero nella mattinata del 12 agosto; bollino rosso venerdì, sabato pomeriggio e domenica.

Rete Anas, cresce il traffico: divieto di transito dei mezzi pesanti

Nel lungo ponte di Ferragosto previsto traffico intenso in direzione sud sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura, in uscita dai centri urbani e per i numerosi spostamenti locali. In vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti venerdì dalle 16 alle 22, sabato 12 agosto dalle 8 alle 22, domenica 13 agosto dalle 7 alle 22.