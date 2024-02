Regione Lombardia finanzia la rotonda sulla Sp 45 a Vimercate

Regione Lombardia stanzia 50,1 milioni di euro per finanziare la manutenzione straordinaria delle strade provinciali e oltre 2 milioni sono destinati alla Provincia di Monza E Brianza Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. I fondi finanziano interventi programmati per il triennio 2024-2026.

Regione Lombardia finanzia e le parole della giunta

“Investiamo risorse importanti – ha evidenziato il presidente Attilio Fontana – con

la finalità di garantire l’efficienza delle infrastrutture e dunque la sicurezza dei cittadini e dei mezzi che percorrono la rete stradale della Lombardia”. “Finanziamo – ha affermato l’assessore

Terzi – un totale di 52 interventi richiesti dalle Province coprendo integralmente i costi di realizzazione. I cittadini, le imprese, il sistema economico-sociale della Lombardia deve poter

usufruire di strade adeguatamente manutenute, sicure e funzionali“.

Regione Lombardia finanzia l’ampliamento della sp177

Per quanto riguarda la Brianza è stata finanziata la SP 177 “Bellusco-Gerno” per l’allargamento della piattaforma veicolare e messa in sicurezza del tracciato nei Comuni di Usmate Velate e Camparada per 1,3 milioni di euro. Mentre quasi 800mila euro sono stati destinati alla Sp45 per la realizzazione di rotatoria all’incrocio con Via Fiorbellina, e opere complementari nel Comune di Vimercate