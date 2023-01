Regionali, Salvini a Monza si dice sicuro di raccogliere i frutti dell’operato del governo

Matteo Salvini è sicuro che il 12 e 13 febbraio la Lega raccoglierà nelle urne «i frutti del buon lavoro fatto in questi tre mesi al governo». Il ministro delle Infrastrutture lo ha affermato sabato 28 gennaio a Monza, durante la passeggiata al mercato per sostenere i candidati brianzoli del Carroccio alle regionali. «Sono molto contento -ha spiegato- del nostro operato: abbiamo sbloccato molti cantieri, ne sbloccheremo altri in Brianza, a Lecco, Como, Bergamo e porteremo la metropolitana a Monza». Il centrodestra di Attilio Fontana, ha aggiunto, «continuerà a offrire una sanità che rappresenta un’eccellenza a livello europeo, la migliorerà e investirà sul lavoro».

Regionali: tanti selfie tra le bancarelle per il minstro

Matteo Salvini con un suo sostenitore (foto: Fabrizio Radaelli)

Tra le bancarelle in tanti hanno voluto scattare il selfie di ricordo con il ministro, accolto con calore dagli ambulanti e dai clienti mentre distribuiva i volantini della candidata monzese Laura Capra: più di una persona prima di fare la foto gli ha raccomandato di potenziare la sanità e di bloccare l’invio di armi in Ucraina perché «con la guerra aumenta tutto». «Il tuo unico difetto è che sei milanista» ha commentato al microfono un mercatale che vende panni speciali per la pulizia della casa. Il leader della Lega, che ha consegnato un mazzetto di volantini a un giovane tesserato incrociato per caso, si è anche ritrovato in mano un manifestino del Movimento 5 Stelle.

Regionali: l’ottimismo del senatore Massimiliano Romeo

Ancora Matteo Salvini al mercato (foto: Fabrizio Radaelli)

Nella tappa monzese è stato accompagnato dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, dal commissario provinciale Andrea Villa e da alcuni esponenti locali del Carroccio, tra cui il consigliere comunale Simone Villa e la responsabile cittadina Roberta Gremignani. Il 12 e 13 febbraio la formazione, sondaggi alla mano, dovrebbe recuperare qualche punto rispetto alle politiche di settembre: «La sensazione è buona -ha dichiarato Romeo-: l’esecutivo di unità nazionale ci ha penalizzato mentre ora la gente sta apprezzando il buon governo di questi mesi». La rimonta dovrebbe essere favorita dal radicamento: «Siamo il partito del territorio -ha notato il parlamentare-: è vero che ci sono problemi legati alla sanità ma tante questioni, come le liste d’attesa e la carenza di medici di base e di infermieri, sono legate a materie di competenza nazionale, alla programmazione sbagliata del passato e agli stipendi bassi». La pandemia di covid-19 ha aggravato la situazione ma, ha aggiunto, «la partnership pubblico-privato ci ha consentito di resistere». La sezione monzese, ha precisato, tra due settimane sosterrà l’ex consigliera comunale Laura Capra: «Sono orgogliosa di questa opportunità -ha detto la candidata-. Sono contentissima che oggi Salvini, che è sempre stato vicino alla Brianza, sia stato qui. Dall’ascolto delle persone nascono i progetti migliori».