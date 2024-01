Questura di Monza, nel 2023 rilasciati quasi 48mila passaporti (+85% rispetto al 2022)

Superlavoro dell’ufficio passaporti della Questura, a Monza: nel 2023 è aumentato dell’85%, rispetto al 2022, il numero dei documenti rilasciati passati a 47.970 (25.930 del 2022). Sono mediamente circa 300, secondo quanto comunicato dagli uffici di via Montevecchia, le pratiche avviate ogni giorno e mensilmente vengono consegnati circa 4.000 passaporti. Nel 2023 circa 7.000 passaporti sono stati emessi tramite la procedura d’urgenza, senza appuntamento. Nota dolente: sono stati circa 1.700 i passaporti richiesti, stampati e non ritirati.

Gli uffici hanno anche precisato che l’attesa per il ritiro del passaporto dalla presentazione dell’istanza: “è di sette giorni” e “in ogni caso prima della data di partenza prevista”. La consegna dei passaporti avviene tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, sia mattina che pomeriggio, ed il venerdì solo la mattina.

Inoltre, più della metà dei 55 comuni della provincia offre il servizio di ritiro del passaporto presso la casa comunale (Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate).

Questura di Monza, rilascio passaporti: incremento degli slot per coprire le richieste

Un netto incremento dell’attività di rilascio dei passaporti che, specifica ancora la Questura, non sarebbe tuttavia ancora sufficiente ad esaurire le richieste provenienti dagli utenti della provincia, “che spesso trovano già occupati gli appuntamenti giornalieri messi a disposizione sull’agenda online”. Ecco perciò che vengono adottati dei “correttivi” per rendere disponibili ulteriori appuntamenti in agenda: “tutti i venerdì vengono messi a disposizione ulteriori 150 slot liberi per la settimana successiva”. Inoltre, un sabato al mese, c’è l’open day con apertura straordinaria con 400 appuntamenti disponibili sul portale di prenotazione passaporti on line.

Per quanto riguarda la procedura d’urgenza, precisa ancora la Questura: “è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13, nei 30 giorni antecedenti la data di partenza, ad uno sportello dedicato, senza la necessità di appuntamento, per rappresentare le proprie necessità, munito della prevista documentazione per il rilascio del passaporto nonché di quella attestante l’urgenza: come un biglietto aereo, una ricevuta di versamento di caparra rilasciata da un’agenzia di viaggi per motivi di studio, vacanza, ovvero lavoro, ed in quest’ultimo caso è sufficiente anche solo un’attestazione di un datore di lavoro circa la necessità di recarsi all’estero”.