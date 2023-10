“Puliamo il mondo” a Monza, raccolte oltre due tonnellate di rifiuti

Ha fruttato oltre due tonnellate di rifiuti raccolti e che poi verranno correttamente smaltiti, la giornata Puliamo il mondo promossa da Legambiente con Plastic free, insieme a Fiab.

I rifiuti raccolti all’altezza del nuovo sottopasso di via De Marchi a Monza

Sabato 21 ottobre, in mattinata, una cinquantina di volontari si sono dati appuntamento a Monza, all’altezza del nuovo sottopasso di via De Marchi all’incrocio con via Einstein. Obiettivo della giornata è stata la pulizia del terreno comunale accanto a via Einstein, un’area ricoperta da una fitta vegetazione, che da anni è teatro di ripetuti sversamenti e abbandoni abusivi di rifiuti.

Monza, trovati anche amianto e rifiuti pericolosi

“Un ringraziamento va al Comune e all’Ufficio rifiuti – spiega Andrea Barcellesi, referente Plastic free di Monza e Brianza – che hanno facilitato il lavoro nell’area, organizzando anche l’immediato ritiro di tutti i rifiuti raccolti e trovati nella vegetazione. Non solo, ci hanno garantito anche il proseguimento della bonifica dell’area”.

Il recupero di parte dei rifiuti raccolti durante la Giornata a Monza

Il gruppo di volontari, infatti, ha potuto raccogliere solo una parte dei rifiuti raccolti. Tra il materiale trovato è stata riscontrata la presenza anche di amianto e rifiuti pericolosi che devono essere raccolti e smaltiti da tecnici specializzati.

“Grazie all’entusiasmo contagioso di Maddalena Viola (presidente Legambiente Monza, ndr), Andrea Barcellesi e a tutti i volontari – ha commentato l’assessore all’Ambiente, Giada Turato -. Queste sono le iniziative che ci fanno bene”.