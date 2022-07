Protezione civile, a Seregno la nuova casa dei volontari

Da Brugherio a Seregno. Il Centro coordinamento volontari di Monza e della Brianza (Cvc) da sabato 16 luglio ha trasferito la sede operativa a Seregno in via Montello angolo via Cicerone, a cui fanno capo una decina di comuni della provincia. Si trova nella parte retrostante dell’ex casa cantoniera della provincia in prossimità della strada statale 36, mentre un’altra parte dell’immobile abbandonato da tempo è adibita a magazzino del comune di Seregno nel cui cortile, a cielo aperto, si trova di tutto.

Protezione civile: la nuova sede in via Montello

La nuova sede è di 70 metri quadrati coperti e 250 all’aperto in cui vengono ospitati i diversi mezzi. Il cambio è stato voluto dalla Provincia, proprietaria dell’immobile, che ha deciso di dedicare lo spazio ai volontari. All’inaugurazione erano presenti Flaviano Regondi, responsabile della Protezione Civile, l’onorevole Marina Romanò, consigliere delegato alla Protezione civile di Monza e Brianza, di Giancarlo Costa, presidente del Ccv e di Emanuele Polito, direttore del settore patrimonio della provincia di Monza e Brianza. Una sede dedicata all’attività di segreteria, formazione e incontri con le associazioni.

Protezione civile Seregno L’attestato consegnano all’assessore Viganò Protezione civile Seregno

Protezione civile: gli interventi dei presenti

Il presidente della provincia Luca Santambrogio ha detto: “Abbiamo pensato di concedere a titolo gratuito l’utilizzo dell’ex casa cantoniera alle associazioni di volontariato che hanno necessità di spazi per organizzare al meglio i loro servizi tanto da poter garantire il loro prezioso e fondamentale contributo, ma è anche un modo per valorizzare al meglio il patrimonio immobiliare che da tempo non viene più utilizzato, mentre il territorio ha necessità di strutture”.

“Si corona un progetto che era in cantiere da ad 2-3 anni – ha sottolineato l’onorevole Romanò – la Provincia è orgogliosa della sua Protezione civile e di tutti i volontari che la compongono. Un edificio abbandonato da tempo che riprende vita e sistemato nel migliore dei modi anche con nuovi arredi. A breve andrà sotto i ferri della riqualificazione l’ex casa cantoniera di Desio che diventerà una nuova centrale operativa. Uno spazio per l’addestramento e per il deposito di mezzi”.

“Un progetto in corso di definizione – ha sottolineato Emanuele Polito – c’è da decidere se mantenere un capannone per il servizio strada o lasciare l’intera area alla Protezione Civile”.

Giancarlo Costa, presidente del coordinamento ha aggiunto: “È il momento di rivolgere un sincero ringraziamento alle tante organizzazioni di Protezione Civile che si sono adoperate per riqualificare l’immobile e che hanno risposto alla chiamato con tanto impegno”.

Nel prendere la parola l’assessore delegato alla Protezione Civile di Seregno, William Viganò, ha detto: “Avere sul nostro territorio il Ccv col quale da sempre collaboriamo è un valore aggiunto per la formazione dei volontari di Protezione Civile”.

Protezione civile: le premiazioni

In occasione dell’inaugurazione sono stati premiati i gruppi che hanno partecipato alla sistemazione dei locali di via Cicerone. In particolare Tiziano Fumagalli, con l’associazione volontari di protezione civile di Verano Brianza, e quelle di Monza, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Sovico, il gruppo comunale di Briosco, Carnate, Desio, Seregno, Varedo, l’associazione nazionale carabinieri gruppo di Protezione Civile di Brugherio e quello intercomunale di Veduggio con Colzano e Renate.