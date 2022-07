Progettazione partecipata per riqualificare gli orti di via Crocefisso a Seregno

Un percorso di progettazione partecipata, finalizzato alla realizzazione di un intervento di riqualificazione degli orti comunali di via Crocefisso a Seregno, in zona Crocione. È con questa finalità che è stata pubblicata sul sito internet www.comune.seregno.mb.it una manifestazione di interesse, indirizzata a soggetti del terzo settore, interessati a ricoprire il ruolo di partner in vista della presentazione di un progetto con cui il Comune di Seregno intende partecipare al bando “Emblematici Provinciali”, promosso dalla fondazione Cariplo e legato a finalità di sviluppo di comunità sostenibili, coese e solidali, nonché di benessere sociale ed economico dei cittadini, di qualità ambientale dei territori di riferimento, di realizzazione, crescita ed i inserimento attivo dei giovani nella comunità.

Via Crocefisso: il dettaglio dell’intervento



L’amministrazione comunale, in qualità di capofila, ha l’ambizione di elaborare una forma progettuale condivisa con la popolazione ed i comitati di quartiere, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse e di coprogrammazione di interventi sostenibili. Tra le necessità operative individuate, troviamo la rimozione dei manufatti in lamiera e la realizzazione di capanni per gli attrezzi ed i servizi igienici, la sostituzione delle parti ammalorate delle recinzioni o la realizzazione di nuove recinzioni, la realizzazione di un’area di aggregazione con tettoia e sedie, la posa di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, la realizzazione di un impianto di distribuzione dell’acqua, con possibilità di contabilizzazione per ogni singolo orto, la realizzazione di una composteria, la valutazione di un’ipotesi di collegamento tra la via Crocefisso ed il vicino parco della pace, attraverso l’ex vivaio, ed infine la manutenzione e la realizzazione di un percorso interno all’ex vivaio. I criteri richiesti ai candidati sono un adeguato grado di conoscenza delle esigenze e delle potenzialità del territorio, la definizione degli obiettivi e dei risultati attesi, oltre che delle procedure di monitoraggio e valutazione dell’impatto previsto, la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, un piano dei costi coerente ed adeguato. Inoltre, tra gli scopi indicati figurano un incremento della qualità degli spazi pubblici, il coinvolgimento dei cittadini, la promozione del ruolo di cittadinanza attiva e la sinergia con organizzazioni locali della società civile.

Via Crocefisso: le scadenze temporali



La scadenza della manifestazione di interesse è fissata a mezzogiorno di venerdì 12 agosto. Le domande di contributo alla fondazione Cariplo dovranno essere presentate entro le 17 di venerdì 14 ottobre, esclusivamente online. Le istanze progettuali, per essere considerate ammissibili alla verifica, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: localizzazione nei territori di competenza della fondazione della comunità di Monza e Brianza, richiesta di un’erogazione non inferiore ad 80mila euro e comunque non superiore al 50 per cento dei costi preventivati e durata massima dell’intervento pari a 36 mesi.