Profughi: la Provincia amplia i posti a Mombello e riapre Agrate Brianza

La Provincia di Monza e Brianza mette in campo le sue forze per contribuire al potenziamento della rete dell’accoglienza. La prefettura potrà contare su un numero maggiore di posti nel centro di prima accoglienza aperto dal 2015 a Limbiate e sulla struttura di Agrate, chiusa da alcuni anni, destinata a riaprire i battenti.

Profughi: hub di Agrate Brianza in comodato gratuito alla Croce Rossa

L’ente brianzolo ha, infatti, concesso in comodato gratuito alla Croce rossa una porzione del complesso di viale delle Industrie in cui era attivo l’hub, successivamente smantellato a causa del calo di migranti.

Il 28 aprile, si legge nel provvedimento firmato dal presidente Luca Santambrogio, la prefettura ha chiesto la disponibilità dell’area di Agrate «per far fronte al costante aumento dei richiedenti asilo in arrivo sul territorio regionale per i quali si rende necessario promuovere ogni opportuna iniziativa per potenziare la rete di accoglienza».

In via Grigna, prosegue il testo, l’istanza è stata accolta «in virtù dell’esigenza di garantire l’importante servizio» e nell’ottica di rafforzare «l’azione amministrativa diretta a esaltare le forme di collaborazione con soggetti pubblici, in maniera tale da migliorare le attività a favore della collettività e assicurando, comunque, un uso razionale degli immobili provinciali».

Le spese per eventuali adeguamenti, per la manutenzione ordinaria e straordinaria e per le bollette, precisa la Provincia, saranno a carico della Prefettura. Il contratto resterà in vigore per il periodo dell’emergenza e, in caso di necessità, potrà essere rinnovato alla scadenza, fissata nell’estate 2025.

Profughi: ampliamento degli spazi a disposizione del Consorzio Comunità Brianza a Limbiate

Va nella stessa direzione la decisione di ampliare gli spazi a disposizione, sempre a titolo gratuito, del Consorzio Comunità Brianza che dal 2015 gestisce a Limbiate l’hub allestito in un edificio di via Bonaparte, nel comparto di Mombello.