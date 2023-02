Prende fuoco una stufa a Nova e arrivano i pompieri

Prende fuoco una stufa e intervengono i soccorsi. Domenica 19 febbraio a lle 12.30 a Nova Milanese la caldaia posta al piano seminterrato di una villetta ha cominciato a sprigionare molto fumo.

Prende fuoco una stufa a Nova e i soccorsi

Tanto che è subito stato dato l’allarme e in via Porta si sono portati due squadre dei vigili del fuoco da Desio con autopompa e automezzo di elevazione tridimensionale e i sanitari del 118 con l’ambulanza per valutare le condizioni del proprietario di casa che ha inalato un po’ di fumo, ma non è stato necessario il trasporto in pronto soccorso. I pompieri hanno impiegato più di un’ora per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. La strada è stata anche temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai soccorsi di intervenire.