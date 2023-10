Premio Costruiamo il Futuro 2023 alla società sportiva Oratorio Castelletto di Senago

Il Premio Costruiamo il Futuro per l’edizione 2023, per un valore di 1000 euro è stato assegnato all’Oratorio di Castelletto di Senago. Il Comitato d’Onore del Premio Costruiamo il Futuro Milano ha assegnato il riconoscimento riservato alle associazioni sportive e di volontariato all’ASD “Odb Castelletto” di Senago. Quest’anno il comitato d’onore del Premio Costruiamo il Futuro ha voluto consegnare all’Associazione Sportiva Dilettantesca ODB Castelletto di Senago il prestigioso riconoscimento, nella cerimonia nella quale sono state premiate 59 associazioni del terzo settore. Il pomeriggio di premiazione si è tenuto sabato 21 ottobre presso l’Auditorium Allianz MiCo, di via Gattamelata di Milano.

Costruiamo il Futuro all’Oratorio di Senago: alla cerimonia presenti Ambrosini e Brumotti

Per il Comune di Senago ha partecipato alla premiazione l’assessore allo Sport, Francesco Quattrociocchi che ha commentato l’ambito riconoscimento consegnato nelle mani del presidente Roberto Criconia direttamente dall’onorevole e presidente di Costruiamo il Futuro, Maurizio Lupi, non tralasciando un simpatico aneddoto del pomeriggio di premiazione. “Sono soddisfatto – ha commentato l’assessore Quattrociocchi – perché il nostro territorio si arricchisce di questo riconoscimento che affianca il contributo associativo e di ricreazione alla parte sportiva. Vorrei riferire un piccolo aneddoto: visto l’entusiasmo mostrato nei confronti dei tanti ragazzi convenuti all’indirizzo di chi è salito sul palco a ritirare il premio, Lupi ha detto che l’Odb avrebbe meritato anche il premio per il migliore tifo”, visto che non tutte le delegazioni hanno mostrato il medesimo calore.

Presenti alla cerimonia il comico di Colorado, Paolo Ruffini, l’ex calciatore del Milano Massimo Ambrosini e lo showman Vittorio Brumotti. L’anno scorso la scena e gli applausi erano stati per il dirigente sportivo dell’Inter Giuseppe Marotta, ospite e testimonial dell’edizione 2022.