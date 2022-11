Precipita da dieci metri, portato al San Gerardo di Monza

E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza un operaio 58enne precipitato da un’altezza di 10 metri mentre lavorava in un cantiere di Milano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 in via San Faustino, nella metropoli, dove, dai primi accertamenti, l’umo era intento a svolgere un’operazione di impalcatura. Scattato l’allarme sul posto si sono portate un’ambulanza e un’automedica oltre che agenti della Questura, della Polizia locale e vigili del fuoco.

Precipita da dieci metri in un cantiere, grave un operaio 58enne

Secondo quanto riferito dal 118 l’operaio ha riportato traumi alla testa e a una gamba, al momento è in condizioni serie all’ospedale San Gerardo di Monza.