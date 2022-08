Busnago: grave incidente sul lavoro per un 50enne ricoverato in prognosi riservata

Grave incidente sul lavoro. Cade dal tetto di una ditta di Busnago e finisce in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Busnago: grave incidente sul lavoro e la caduta dal tetto

Brutta disavventura per un 50enne di nazionalità albanese residente a Vaprio d’Adda che per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine ha fatto un volo di diversi metri dal tetto di un’azienda dismessa in via Del Campo al civico 8 venerdì pomeriggio 26 agosto poco dopo le 15.

Busnago: grave incidente sul lavoro, l’elisoccorso e il ricovero

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che si sono portati in codice rosso sul posto con un elisoccorso, un’ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo e l’auto medica. L’uomo di mezza età che ha riportato fratture al bacino e agli arti inferiori, oltre a un trauma cranico è stato stabilizzato e poi trasferito al nosocomio milanese a bordo dell’eliambulanza. Il lavoratore si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale.