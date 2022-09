Grave infortunio sul lavoro in una ditta di Giussano: un operaio in ospedale

Precipitato da una piattaforma mobile: grave operaio 57enne, trasportato in ospedale in codice rosso. Il grave infortunio è avvenuto nella mattina di venerdì 23 settembre, in via Viganò a Giussano. La chiamata di emergenza ai soccorsi è partita dall’azienda pochi minuti prima delle 9. A dare l’allarme sarebbero stati i colleghi dell’uomo, subito dopo aver visto crollare a terra il ponte rialzato sul quale era al lavoro. Secondo quanto riferito dall’Areu, l’uomo avrebbe riportato un trauma cranico commotivo conseguente alla caduta da un’altezza di circa 2 metri e mezzo.

Infortunio sul lavoro: avviati gli accertamenti

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute l’automedica e l’autoambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense, che hanno prestato le prime cure, oltre ai Carabinieri della compagnia di Seregno, alla Polizia locale di Giussano e al personale dell’ufficio del lavoro di Ats, per gli accertamenti del caso. L’esatta dinamica dell’infortunio è ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al Niguarda di Milano sempre in codice rosso.