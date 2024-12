Povertà, mense francescane: Operazione pane, +29% di richieste in un anno

Fino al 31 dicembre sarà possibile aderire alla campagna Operazione pane, promossa dall’Antoniano per sostenere venti realtà francescane in Italia , tra cui quella di Monza del santuario di Santa Maria delle Grazie, e cinque nel mondo che ogni giorno sono a servizio dei poveri. Per aderire è possibile inviare un sms o fare una telefonata da rete fissa al numero 45538.

Ai numerosi donatori si affianca anche la musica dello Zecchino d’Oro e del Piccolo coro dell’Antoniano. Proprio in occasione della raccolta fondi che si rinnova da dieci anni a ridosso delle festività natalizie viene pubblicato il report dell’Osservatorio sulla povertà e sul disagio sociale nel nostro Paese. Ne emerge un quadro nazionale allarmante.

Povertà, mense francescane: i numeri

Le venti mense di Operazione pane nel 2024 hanno registrato un incremento medio dei pasti distribuiti ogni mese che sfiora il 29% e un aumento di minori bisognosi che supera il 20% rispetto allo scorso anno. Sono aumentati anche i giorni di apertura delle mense di quasi 9 punti percentuali rispetto al 2023, grazie al supporto fondamentale dei volontari. Secondo il report diffuso dall’Osservatorio sulla povertà 2024 e stando ai dati Istat, a ricevere il maggior numero di aiuti in Italia sono le famiglie dove si contano 1.656 bambini e bambine che sono stati aiutati dai frati in questi ultimi dodici mesi.

Voghera è la terza realtà francescana in Italia per numero di richieste di aiuto, con una media mensile di 3.680 pasti caldi distribuiti a cui si aggiungono 204 pacchi alimentari donati ogni mese. La mensa di Milano si posiziona solo al decimo posto tra le strutture francescane, ma è la realtà più multietnica e multiculturale.

«L’incremento dei pasti distribuiti rispetto allo scorso anno indica un impatto positivo dell’iniziativa Operazione pane, ma anche una crescente richiesta di aiuto – ha aggiunto frate Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – Per continuare a sostenere chi è in difficoltà abbiamo bisogno dell’appoggio di molte altre persone».