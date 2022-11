Mense francescane: +79% di richieste di aiuto, Monza la più attiva in Lombardia

È allarmante il dato diffuso dalla rete “Operazione pane” distribuite sul territorio nazionale. Quest’anno le richieste di aiuto sono aumentate del 79% rispetto al 2019. Si tratta di migliaia di famiglie costrette a rivolgersi alle mense francescane per sopravvivere. I dati fotografano una situazione di crisi che coinvolge anche famiglie che possono contare su almeno uno o anche due stipendi, ma che nonostante questo non riescono a far quadrare i conti famigliari. È quanto emerge da un’analisi realizzata da Antoniano sulle diciotto strutture francescane della rete “Operazione pane” attive in tutta Italia.

Mense francescane: a Monza 641 persone seguite

Tra queste c’è anche la mensa del santuario delle Grazie, in via Montecassino a Monza, che segue mediamente 641 persone. La più attiva tra le strutture presenti in Lombardia, se si paragonano i dati della mensa di Milano, che accoglie 395 persone, quella di Pavia con 250 persone seguite, Voghera con 112 persone e circa 20 persone alla mensa di Baccanello. Dal rapporto emerge un incremento costante delle richieste di aiuto: nel 2021 +8% rispetto al 2020 e nel 2022 +18% rispetto all’anno precedente.

Mense francescane: campagna sms solidale al 45588

Per far fronte a questa emergenza l’Antoniano ha lanciato una campagna sms solidale attiva dal 10 novembre al 9 dicembre. Per dare il proprio contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al numero 45588.

Mense francescane: nel 2022 1.400 famiglie che si sono rivolte a Operazione pane

Solo quest’anno sono 1.400 le famiglie che si sono rivolte alle mense francescane della rete di “Operazione pane” (nel 2019 erano 778 le famiglie in difficoltà, 1309 lo scorso anno), 1.500 i bambini aiutati.

Tante le cause che hanno portato all’impoverimento di quasi due milioni di famiglie in Italia, stando al Rapporto Istat Italia 2022: dalla pandemia alla crisi economica fino ai rincari delle bollette.

«Dal 2019 ad oggi abbiamo visto aumentare anno dopo anno le famiglie che si rivolgono alle mense di “Operazione pane” per un pasto caldo o per un supporto nelle spese quotidiane – spiega il direttore dell’Antoniano fra Giampaolo Cavalli – La situazione è già grave e la crisi economica che stiamo vivendo non può che esacerbare il problema. Abbiamo già riscontrato un aumento delle richieste di aiuto per sostenere il costo della vita: le persone che si rivolgono alle strutture della rete di “Operazione pane” non chiedono più solo sostegno alimentare, ma anche un aiuto di tipo economico per pagare le bollette, l’affitto e comprare i libri di scuola per i bambini».

Mense francescane: la rete di Operazione pane in Italia

Le mense della rete di “Operazione pane” in Italia si trovano, oltre che a Monza, anche a Palermo, Catanzaro, La Spezia, Bordighera, Torino, Verona, Bologna, Pavia, Milano, Lonigo, Voghera, Baccanello, Roma, Bari, Castellamare di Stabia e Parma.

Nel corso di quest’anno le diciotto mense attive hanno già distribuito quasi 40.000 pasti al mese, con un incremento del 6% rispetto ai 36.700 pasti mensili del 2021.