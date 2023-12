Mense francescane: Monza terza in Lombardia per pasti serviti, Operazione Pane per sostenere il servizio

Sono quasi 60.000 i pasti distribuiti nel 2023 in Lombardia nelle cinque mense francescane presenti sul territorio regionale. Tra queste anche la mensa del santuario delle Grazie, in via Montecassino a Monza, dove i frati insieme ai volontari distribuiscono oltre 800 pasti ogni mese. Un dato importante, segno di uno sforzo in costante crescita.

Mense francescane: Monza terza in Lombardia per pasti serviti, sono 800 ogni mese

La mensa francescana di Monza, infatti, è terza per numero di pasti serviti dopo quella di Pavia, che serve mensilmente 3200 pasti e quella di Milano, allestita nel Centro Sant’Antonio, dove vengono offerti ogni mese 1700 pasti.

Al convento di Voghera vengono donate 400 ceste alimentari al mese mentre a Baccanello sono 150 i pasti garantiti ai poveri ogni mese. I dati, diffusi dall’Operazione pane che raggruppa le strutture francescane, sono relativi solo ai primi dieci mesi del 2023, per un totale regionale di quasi 60.000 pasti caldi garantiti a persone in difficoltà.

Mense francescane: Operazione Pane, aiuto con sms e telefonate

Per continuare a sostenere questo servizio fondamentale e sempre più richiesto è possibile dare il proprio contributo. Fino al 23 dicembre, infatti, si può contribuire alla campagna solidale di Operazione Pane, per aiutare le venti realtà francescane che si occupano di apparecchiare ogni giorno la tavola per i più bisognosi. È possibile fare la propria donazione con un sms (2 euro) o una chiamata da telefono fisso (5 o 10 euro) al 45538.

«Tra chi chiede aiuto alle mense di Operazione Pane sono in crescita soprattutto le persone sole: il 6% in più rispetto allo scorso anno, ma sono tante anche le famiglie e quindi i bambini che devono contare sull’aiuto dei frati per mettere un pasto in tavola – spiegano i volontari della rete – A livello nazionale nel 2022 sono state più di 2 milioni le famiglie in povertà assoluta e 1.270.000 i minori in questa situazione aiutati dai frati».