Post Covid, dati Cisl: nel 2022 a Monza e in Brianza 777 dimissioni volontarie dal lavoro

Diminuiscono le vertenze e i fallimenti e aumenta il numero di dimissioni volontarie. Questo il quadro tracciato sulla base dei dati del 2022 dall’Ufficio Vertenze Cisl Monza Brianza Lecco che ha assistito 3328 lavoratori, di cui 1848 nella nostra provincia. Ad essere precisi, rispetto al 2021 il numero delle vertenze è leggermente in salita (680, di cui 424 in Brianza, contro 655), ma, come sottolinea il responsabile ufficio vertenze CISL Monza Brianza Lecco Antonio Mastroberti, si tratta di un dato in netto calo (-25%) rispetto al periodo pre pandemico. Nel 2019, infatti, sul tavolo della Cisl sono state aperte ben 820 vertenze.

I dati dell’ufficio vertenze Cisl Monza, Brianza e Lecco: gli effetti delle modifiche legislative

Le ragioni di questo cambiamento sono da ricercare nelle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni. L’introduzione del Jobs Act, ad esempio, che prevede risarcimenti più bassi rispetto al passato, ha portato le parte ad accordarsi e a trovare una conciliazione tant’è che nel 2022 si sono contate 572 (di cui 484 nel territorio Mb) conciliazioni. Si è, inoltre, azzerato il contenzioso relativo ai contratti a termine dopo che questi sono stati liberalizzati e le aziende li possono utilizzare per i primi dodici mesi senza indicare la causale. “E non mancano aspetti contingenti e un diverso approccio culturale-riprende Mastroberti- dopo il Covid il mercato del lavoro è diventato più fragile. In diversi casi, i lavoratori, soprattutto gli stranieri, non rivendicano i propri diritti per non pregiudicare il loro posto di lavoro. E poi ci sono i millennials che hanno una cultura diversa del lavoro che viene visto non più come una parte essenziale della vita”.

I dati dell’ufficio vertenze Cisl Monza, Brianza e Lecco: boom delle dimissioni volontarie

Da qui il nuovo fenomeno delle dimissioni volontarie che fino a poco tempo fa sembrava impossibile in un territorio come quello brianzolo. 1715 i lavoratori che si sono dimessi (di cui 777 su Monza e Brianza) che si sono rivolti all’Ufficio Vertenze Cisl. «Si tratta di persone di età diverse-precisa il segretario Cisl Monza Brianza Lecco Roberto Frigerio– Anche di 40-50 anni. Il cambiamento non è solo una scelta professionale ed economica ma anche e soprattutto una scelta di vita per cercare condizioni più gratificanti e concilianti con il proprio tempo libero». Tornando alle vertenze, i settori più coinvolti nei contenziosi sono quelli dei servizi, delle piccole aziende metalmeccaniche, dell’edilizia. Sono di fatto crollate le procedure concorsuali: 124 nel 2022 (di cui 67 su Monza) contro le 415 del 2021, in linea con la tendenza che vede la riduzione di aziende dichiarate fallite. Dopo la pandemia sono aumentati i casi di mobbing, vessazioni o discriminazioni tanto che nel 2022 170 lavoratori hanno preferito dimettersi a seguito di un disagio psicofisico nel luogo di lavoro piuttosto che aprire un contenzioso.