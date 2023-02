Polizia all’ospedale San Gerardo: minacce e paura al pronto soccorso, un arresto

È entrato in un’area riservata del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza e ha minacciato medici e infermieri pretendendo il rilascio di certificato per un accesso effettuato nella nottata stessa (per abuso di sostanza stupefacente) nonostante si fosse allontanato spontaneamente senza attendere le dimissioni. Minuti di tensione all’Irccs giovedì 16 febbraio che hanno richiesto l’intervento del personale di polizia in servizio all’ospedale.

Polizia all’ospedale San Gerardo: protagonista un ventiduenne

L’uomo, un tunisino ventiduenne residente a Lissone con precedenti per reati contro il patrimonio, ha dato in escandescenza quando è stato invitato a seguire le procedure previste, ha iniziato a minacciare i presenti e di distruggere i macchinari. Spaventando così anche i pazienti in visita nelle sale mediche attigue.

Polizia all’ospedale San Gerardo: ha ferito un poliziotto e un infermiere

Invitato ad allontanarsi, ha reagito violentemente colpendo prima il poliziotto e, successivamente, anche un infermiere ferendoli e venendo poi definitivamente bloccato dall’operatore di polizia: è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per minacce aggravate ad esercenti la professione sanitaria.

Polizia all’ospedale San Gerardo: sottoposto all’affidamento in prova per una condanna per rapina da minorenne

L’uomo è risultato sottoposto all’affidamento in prova ai Servizi sociali e inottemperante alle prescrizioni del Tribunale dei Minori di Milano dovendo scontare la pena di anni 1 e 4 mesi di reclusione per tentata rapina e lesioni personali commessa a Lissone nel 2016, quando era ancora minorenne.