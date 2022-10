Politica, nuovo segretario per la Lega di Monza: eletta Roberta Gremignani

La Lega monzese volta pagina dopo le batoste rimediate alle amministrative di giugno e alle politiche del 25 settembre: domenica 23 ottobre il Carroccio ha eletto segretario cittadino Roberta Gremignani, giornalista, team manager di Audi Sport Italia, presidente della società partecipata Acinque Tecnologie spa, entrata nel partito nei primi anni Duemila convinta da Cesarino Monti.

Politica, nuovo segretario per la Lega di Monza: 22 voti, cinque in più del commissario Alberto Citossi

Al congresso, che dopo parecchi anni ha visto di nuovo in lizza due candidati, ha ottenuto 22 voti, cinque in più di Alberto Citossi, nominato commissario poco meno di un anno fa. La sua elezione potrebbe essere letta come il segnale del ritrovato protagonismo della vecchia guardia del partito che ha sconfitto l’ala più giovane e, probabilmente, più filo salviniana.

Politica, nuovo segretario per la Lega di Monza: “Vorrei coinvolgere i militanti”

«Da tempo – commenta la stessa Roberta Gremignani a pochi giorni dalla sua elezione congressuale – non ricordavo una partecipazione così vivace: il sano antagonismo tra me e Citossi ha stimolato la curiosità. Il nostro non è stato uno scontro personale: lo stimo molto e l’ho invitato a salire a bordo» della macchina che si appresta a guidare.

«Ho raccolto la sfida – aggiunge – e mi impegnerò tanto. Vorrei coinvolgere i militanti: mi piacerebbe portare in sezione l’esperienza del team building per valorizzare le competenze dei singoli e far sì che ciascuno diventi un valore aggiunto».

Il partito, spiega, dovrà supportare Simone Villa nella sua attività in consiglio comunale: «Sono una nostalgica delle circoscrizioni – commenta il segretario – vorrei che la Lega trovasse alcuni referenti in tutti i quartieri in modo da avere il polso della situazione e capire le esigenze dei monzesi».

Politica, nuovo segretario per la Lega di Monza: la sfida delle Regionali

A breve il Carroccio si misurerà con la campagna per le regionali: se sarà ufficializzata la candidatura di Attilio Fontana gli iscritti si trasformeranno in «soldatini che lo aiuteranno sul territorio». Il punto di partenza in città sono i 3.312 voti raccolti alle Comunali di giugno, cioè 7,96%, contro i 6.562 (14,22%) di cinque anni prima. Il nuovo direttivo cittadino è formato da Marco Mariani, Laura Capra, Marco Binetti, Luca Spinelli, Salvatore Russo e Maurizio Bettega.