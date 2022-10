Politica: la Lega di Seregno sceglie Edoardo Trezzi

La sezione della Lega di Seregno, dopo qualche anno, trova il suo assetto. Lunedì 24 ottobre, il Carroccio ha eletto come nuovo segretario cittadino Edoardo Trezzi, 40 anni. Succede all’onorevole Cristian Invernizzi che era stato commissario della sezione dal 2017 al 2020. Nel periodo di transizione tra il 2020, fino a lunedì scorso, Trezzi era stato scelto quale referente. Attualmente è stato votato da 25 militanti quale segretario effettivo.

Lega Seregno il gruppo dei militanti

Politica: Trezzi, capogruppo in consiglio comunale e nella Lega dal 2014

L’elezione si è svolta alla presenza del segretario provinciale Andrea Villa e dei militanti storici tra cui il già sindaco Giacinto Mariani. Edoardo Trezzi nel ringraziare i colleghi di partito ha detto: “Adesso tutti al lavoro in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno”.

Il neo segretario è anche capogruppo della Lega in consiglio comunale. È entrato a far parte della Lega nel 2014, eletto consigliere comunale dal 2015 ha assunto subito la carica di capogruppo. Di professione assicuratore plurimandatario, è uno sportivo a tutto tondo: pratica tennis, padel oltre ad essere allenatore di calcio delle squadre giovanili del Seregno.