Pm 10 oltre i limiti, annullati i falò di Sant’Antonio a Vimercate e Velate (che conferma la festa)

Misure anti inquinamento di primo livello attive in provincia di Monza e Brianza: annullati i falò di Sant’Antonio a Vimercate e a Velate. La decisione è stata presa a causa del superamento della soglia di guardia del livello di Pm10.

Pm 10 oltre i limiti, a Vimercate annullato il falò che chiude la sagra della Pro Loco

Il Comune di Vimercate ha quindi annullato “il falò di Sant’Antonio che chiude la tradizionale sagra di inizio anno organizzata dalla Pro Loco“, fa sapere in una nota.

Le misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria vietano infatti “qualsiasi tipo di combustioni” compresi fuochi d’artificio e falò che già vengono organizzati in deroga alla normativa in vigore.

Pm 10 oltre i limiti, a Velate niente fuoco ma festa in oratorio con cibo e balli country

Annullato anche il falò all’oratorio di Velate, dove resta comunque confermato l’evento di festa in programma per la sera del 17 gennaio. Niente fuoco quindi ma, a partire dalle 19.30, stand gastronomici con tante specialità dolci e salate (frittelle, salamelle, hot-dog, tortelli, trippa, vin brulé, tè e cioccolata calda) preparate dai volontari degli Oratori, del Comitato della Solidarietà, del Gruppo Alpini, degli Amici della Corrada, di MaLa Brianza e del Mato Grosso per progetti di beneficenza. E poi, novità 2025, i balli country dell’associazione MaLaBrianza.

“Pur comprendendo il valore simbolico di questa tradizione, l’Amministrazione Comunale di Usmate Velate ha deciso di attenersi alle limitazioni previste per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica e di sospendere l’accensione del falò“, fa sapere l’amministrazione.