Villasanta e il falò 2.0 che non teme l’inquinamento: Sant’Antonio di luci e danza

C’è un falò di Sant’Antonio che non teme le restrizioni per l’inquinamento: è il falò 2.0 di Villasanta. Come ormai accade da qualche anno in occasione della festa di sant’Antonio, il Comune lo per il 17 gennaio in piazza Martiri della Libertà. Dalle 16.30 lo spettacolo di luci e danza va in scena nel giorno in cui la Chiesa ricorda l’abate Antonio, con un gioco per bambini di ogni età, trasformati in draghi sputa fuoco per l’occasione. Poi la performance artistica di Hariel, nello spettacolo di fuoco e suggestioni dal titolo “Fiery”, fino all’accensione vera e propria, con il calare della sera, delle luci del falò 2.0. Il tutto arricchito dalle tradizionali frittelle e da bicchieri di cioccolata calda. L’iniziativa è promossa dall’associazione La Casa dei popoli in collaborazione con B – 612 e con il patrocinio del Comune.

Un modo diverso e sostenibile, senza alcun impatto sull’ambiente, che ha negli ultimi anni appassionato i villasantesi con lo spettacolo di luci al posto delle fiamme e del rogo.

Villasanta: domenica a San Fiorano falò vero e benedizione animali

Appuntamento invece domenica all’oratorio di San Fiorano con la tradizionale accensione del falò vero. Il ritrovo è alle 17.30 per la benedizione degli animali domestici. I proprietari potranno portarli in oratorio per farli benedire come vuole la tradizione nel giorno che ricorda la figura dell’abate che è patrono degli animali, quelli domestici ma anche quelli legati alla tradizione contadina. Poi i volontari procederanno con l’accensione del falò e la benedizione del fuoco. I partecipanti potranno continuare la festa gustando intorno al falò arrosticini, risotto con la salsiccia, frittelle, tè caldo, vin brulè e cioccolata.

Un falò autentico, seppure di modeste dimensioni in ottemperanza alle restrizioni previste per la tutela dell’ambiente e della qualità dell’aria.