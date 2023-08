PizzAut al Gran Premio di Monza: food truck con le (buone) pizze di Acampora e i suoi ragazzi

Ci saranno anche Nico Acampora e i ragazzi di PizzAut al prossimo Gran Premio d’Italia. Da venerdì 1°settembre il Food Truck sarà posizionato al Paddock Numero 1 per sfornare le pizze più buone della galassia. “Vogliamo rendere inclusivo il luogo più esclusivo della Formula1– ha dichiarato Acampora- Abbiamo accettato con entusiasmo l’invito perché i ragazzi di PizzAut non saranno “i disabili” a cui si concede di incontrare i loro campioni, ma saranno lavoratori veri che dimostreranno il loro talento e daranno il loro contributo”.

PizzAut al Gp: al lavoro Lorenzo, Edoardo, Nicolò e Lorenzino, ci sarà la pizza AUTodromo

Al lavoro ci saranno Lorenzo, Edoardo, Nicolò e Lorenzino, quattro ragazzi appassionati di motori che non vedono l’ora di cimentarsi con le pizze, con il desiderio di servire i loro piloti preferiti. Per l’occasione e per ringraziare gli organizzatori i ragazzi hanno creato una nuova pizza che si chiamerà, e non poteva che essere così, AUTodromo.

“Avrà i sapori ed i colori dell’Italia-anticipa Acampora- un richiamo a Monza, la città che ci ospita, e un gusto internazionale“. Gli ingredienti? “Impasto lievitato 72 ore, pomodoro, mozzarella fior di latte, luganega, crema di panna e zafferano, rucoletta”. “Essere Presenti al Gran Premio con questa modalità -conclude il fondatore di PizzAut – ci consente di raccontare ad un pubblico mondiale internazionale che le persone autistiche possono lavorare e che l’inclusione sociale può e deve correre.“